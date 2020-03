Sie war ein Mann, jetzt holt sie Rekorde bei den Frauen

Sie laufen schneller, springen weiter oder stemmen mehr Gewicht. Vor allem sind sie zum Unmut vieler Sportlerinnen eines: erfolgreich. An bedeutenden Turnieren gewinnen trans- und intersexuelle Athleten zuhauf Medaillen. Caster Semenya ist so ein Beispiel. Zehn Jahre dominierte die 800-Meter-Läuferin ihre Konkurrentinnen, bereits 2009 holte sie mit 18 Jahren aus dem Nichts Gold an der Weltmeisterschaft in Berlin.