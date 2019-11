Plötzlich Profi – und auf der Millionentour

«Ich werde mein Leben lang ein Cardinal sein»

«Stanford war das grösste Geschenk, das ich je erhalten habe, denn es lehrte mich Lektionen, die über das Schulzimmer und den Golfplatz hinausgehen», sagte Valenzuela. Sie habe gelernt, was Teamwork, Freundschaft und Engagement wirklich bedeuteten, und sei ihren Coachs, vor allem Anne Walker, unendlich dankbar. «Ich werde mein Leben lang ein Stanford Cardinal sein.» Wann und wo sie ihr erstes Profiturnier bestreiten wird, ist gemäss ihrer Mutter Diane noch unklar.

Seit Jahren eine der weltbesten Amateurinnen

Valenzuelas sofortiger Aufstieg in den höchsten Circuit – ein Erfolg, von dem Tausende vergebens träumen – kommt nicht völlig unerwartet. Seit fünf Jahren gehört sie zu den weltbesten Amateurinnen, momentan belegt sie Rang 2. Wiederholt konnte sie sich in der Weltklasse behaupten, beispielsweise mit dem 21. Rang an den Olympischen Spielen von Rio oder dem 37. Rang am Majorturnier in Evian 2019, wo sie die beste Amateurin war.

Valenzuela wird auf der LPGA-Tour 2020 eine von 19 «Rookies» sein. Zu diesen Debütantinnen gehört auch eine Teamkollegin aus Stanford, die Amerikanerin Andrea Lee, die in Pinehurst den 30. Rang belegte. Eine Garantie, auf dieser Tour gleich zu reüssieren, hat aber auch Valenzuela, Tochter eines früheren mexikanischen Spitzenamateurs und einer Französin, nicht.

Das zeigt das Beispiel der Chinesin Muni He, die das Qualifikationsturnier in Pinehurst mit 21 unter Par gewann – aber zuvor 2019 auf der LPGA-Tour an 11 von 19 Turnieren den Cut verpasst und dadurch ihre Spielberechtigung wieder verloren hatte. Das Niveau in der von Koreanerinnen dominierten Tour ist unübertroffen, genau wie die Preisgelder. Über 40 Spielerinnen holen in einer Saison mehr als eine halbe Million Dollar – eine Summe, die auf der Europatour in der Regel selbst die Beste nicht erreichen kann.

Für Valenzuela, deren Vater Alberto sie in Pinehurst als Caddie begleitete, steht 2020 neben dem Profidebüt und dem Studienabschluss noch ein anderer Anlass im Vordergrund – das olympische Golfturnier. «Es ist ein grosses Ziel von mir, mich wieder zu qualifizieren.» Weil sie in der Weltrangliste als Nummer 425 etwas schlechter klassiert ist als 2016 vor Rio, wäre sie momentan noch auf Absagen angewiesen, um in Tokio antreten zu dürfen. Massgebend wird aber die Weltrangliste vom 29. Juni 2020 sein, weshalb sie noch viel Zeit hat, sich ihren Platz zu sichern. Und sie war noch nie eine, die viele Chancen benötigt.



