Planking – wie hält man sich acht Stunden im Unterarmstütz?

Mit was für einer Stimmung gehen Sie in so einen Weltrekordversuch rein?

Ich habe Angst. Aber ich weiss auch, dass ich kämpfen kann. Wenn ich acht Stunden auf dieser Plattform verbringe, sind all meine Dämonen vertrieben. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich bei all den Trainings geweint habe. Man hat viel Zeit, um über das Leben nachzudenken.

Meine letzte Mahlzeit vor so einem Event nehme ich Minimum zwölf Stunden vorher zu mir.George Hood

Nach Ihrem Weltrekord hatten Sie noch genug Energie für 75 Liegestütze. Hätten Sie die Zeit noch ausreizen können?

Fünf Minuten hätte ich noch aus meinem Körper quetschen können, vielleicht hätte ich sogar achteinhalb Stunden geschafft. Ich wollte eine Zeit erreichen, die in irgendeiner Form besonders ist oder die man sich merken kann. Mein inoffizieller Rekord von zehn Stunden, zehn Minuten und zehn Sekunden war an dem Tag für mich unmöglich. Das Event hat in den Räumen von «515 Fitness» stattgefunden, also habe ich halt acht Stunden, 15 Minuten und 15 Sekunden gemacht.

Was sagen Sie den Leuten, die nach einer Minute schweissüberströmt zusammenbrechen?

Als ich die Übung 2011 für mich entdeckt habe, da haben das nur ein paar Yogis in irgendwelchen Höhlen in Indien gemacht. Ich habe vielleicht fünf Minuten durchgehalten. Mein Tipp: Die richtige Ernährung ist wichtig. Meine letzte Mahlzeit vor so einem Event nehme ich Minimum zwölf Stunden vorher zu mir. Ich esse ein grosses Stück Wildlachs, Kartoffeln und viel Spinat – ein bisschen wie bei Popeye.

