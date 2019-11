Ohne Elite, dafür mit Stadtduell

Basel gegen Bern

Resultierend aus dieser Entwicklung wurden neue finanzielle Mittel frei. Diese flossen in diesem Jahr vorwiegend in die Kommunikationsarbeit der Veranstaltung und in etwas teurere Finisher-Geschenke. «Schön ist auch, dass wir dadurch die Startgelder nicht erhöhen mussten, was mich insbesondere für die jüngsten Starter freut», sagt Bänziger.

Die zweite grosse Änderung besteht in der Reorganisation der Nachwuchs-Elite-Kategorie. Neben den üblichen Läufen in den U-18- und U-20-Klassen für Frauen und Männer findet neu ein Kadervergleich zwischen den Athletinnen und Athleten des Leistungszentrums Nordwestschweiz und denjenigen des Berner Leichtathletik-Verbands statt. Demnach steht am Basler Sportwochenende nicht nur im Fussball, sondern auch am Stadtlauf alles im Zeichen des Duells Basel gegen Bern.