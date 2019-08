Neff holt bei der Mountainbike-WM Silber

Sie wollte Gold, es wurde Silber: Jolanda Neff verpasste an der Mountainbike-WM in Mont Sainte-Anne zwar ihren zweiten Titel und gewann dank ihrer Willensstärke doch eine Medaille. Hinter der überzeugenden Französin Pauline Ferrand-Prévot klassierte sich die 26-jährige Ostschweizerin auf dem zweiten Rang. Es ist nach dem Titel vor zwei Jahren in Cairns ihre zweite WM-Medaille – und nach Rang 4 vor einem Jahr an der Heim-WM eine Rehabilitation.