Auch diese Sportler sind homosexuell

In der Sportwelt ist es noch immer ein Tabu, das für viel Aufmerksamkeit sorgt. Doch am Freitag hat Spitzenschwinger Curdin Orlik im «Tages-Anzeiger» dieses Tabu gebrochen und die Aufmerksamkeit in Kauf genommen. «Ich will frei sein. Ich bin so, ich kann nichts dafür. So bin ich geboren», sagt 27-jährige Bündner und outet sich als schwul.