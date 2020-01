Monat der Wahrheit

Dass die Patriots die Chiefs und die Ravens bezwingen, erscheint unwahrscheinlicher als ein Duell zwischen Mahomes und Jackson, da beide die Patriots zudem bereits in der Regular Season bezwingen konnten. Den Bills und den Texans kommen eher Aussenseiterchancen zu.

Ausgeglichene NFC

Wie eigentlich inzwischen jedes Jahr erscheint es in der National Football Conference schwieriger, einen Favoriten auszumachen. Für die 49ers spricht, dass sie in der regulären Saison mit den Packers, den Seahawks und den Saints bereits drei der Topfavoriten auf die Superbowl schlagen konnten. Alle der Playoff-Teilnehmer der NFC verfügen über hervorragende Defenses, die 49ers spielen aber wahrscheinlich die vielseitigste Offense. Allerdings mangelt es dem Traditionsteam an Playoff-Erfahrung, die Mannschaft befindet sich noch in einem Wiederaufbau.

Die Packers leben neben ihrer starken Verteidigung einmal mehr von Quarterback Aaron Rodgers, der schon mehrfach bewiesen hat, dass er an einem guten Tag jeden Gegner quasi im Alleingang schlagen kann.

Saints vom Pech verfolgt?

Die Saints gehören nunmehr seit Jahren zu den besten Teams der NFL, sind in den letzten beiden Jahren unfassbar unglücklich aus den Playoffs ausgeschieden. Gut möglich, dass in dieser Spielzeit die Equipe um Drew Brees das Team der Stunde ist.

Auch mit den Seahawks ist zu rechnen. Cheftrainer Pete Carroll ist ligaweit der Erfahrenste seines Fachs und holt aus seinen Spielern stets das Optimum raus. Doch auch seine Mannschaft befindet sich noch nicht am Zenit ihres Potenzials.

In letzter Zeit war es oft so, dass die NFC die stärkere, ausgeglichenere Konferenz war, und die Superbowl dennoch an den Vertreter der AFC ging. Es würde nicht verwundern, wenn es auch dieses Jahr wieder so kommen würde. Sollte Lamar Jackson gesund bleiben, führt der Titel wohl nur über die Franchise aus Baltimore, da sein Spiel einfach nicht zu verteidigen zu sein scheint.