Mit wenig Beinfreiheit durch Europa

Hauptsache, weit im Osten. Das gilt auch für das heutige Sechzehntelfinal-Rückspiel gegen Bulgariens Traditionsverein Levski Sofia. Obwohl eine längere Busfahrt für ein Mal nicht nötig war, dauerte die gestrige Hinreise vom Meetingpoint Löhrenacker via Zürich-Kloten und einem Zwischenstopp in Belgrad bis ins Hotel in Sofia fast zehn Stunden. Ein Direktflug wäre zwar möglich gewesen, war aber aus finanziellen Gründen nicht erste Option. So ist zu erklären, warum die 21-köpfige Aescher Reisegruppe in Belgrad einen Turboprop-Regionalflieger bestieg, der längst nicht mehr zur aviatischen Champions League zählt.

Kein Komfort

Nein, viel Komfort zählt nicht zu den Attributen einer typischen Sm’Aesch-Europacupreise. Komfort oder gar Luxus sind Kriterien, die sich ein Verein wie Sm’Aesch-Pfeffingen nur im Ausnahmefall leisten kann. Auch wenn Volleyballerinnen lange Beine haben, sind genügend Beinfreiheit oder – wie beispielsweise bei den Flügen des FC Basel – gar eine Sitzreihe für sich allein kein Thema.

Gemäss dem Aescher Trainer Andreas Vollmer hat dies jedoch nichts mit fehlender Professionalität zu tun: «Aus Erfahrung weiss ich, dass die Bundesligateams im Europacup oder auch das deutsche Frauen-Nationalteam kaum anders reisen als wir bei Sm’Aesch.» Über Reisestrapazen, so sagt der nebenamtliche Assistenzcoach der deutschen Frauen-Auswahl, würde im Volleyball allenfalls bei Langstreckenflügen geklagt.

Nicht perfekte Bedingungen, sondern eine professionelle Einstellung soll beim Schweizer Vizemeister während den europäischen Reisen im Vordergrund stehen. Ein einheitlicher Auftritt gehört unter anderem dazu. So reisen die Birstalerinnen stets im Clubtenü, sprich in Jacke und dem rosaroten Hoodie. Da, so Vollmer, dulde man keine Extrawünsche.

Auch gefragt sind Aufmerksamkeit und Pünktlichkeit. So erhalten alle Teammitglieder vor der Abreise eine Memo mit den wichtigsten Fakten und Zeiten, die einzuhalten sind. Den Spielerinnen wird auf der Reise und dann auch vor Ort vieles, aber längst nicht alles abgenommen. Dafür ist der mitreisende Staff (Headcoach Vollmer, Assistenztrainer Michal Tarabcik und Physiotherapeutin Tanja Caviezel) schlicht zu klein.