Mit Tigerbalsam bis in den Final der Unihockey-WM

Die Spielführerin strahlt in der Defensive eine enorme Ruhe aus und beeindruckt beim Umschaltspiel in die Offensive mit ihrer Übersicht und dem Auge für die Mitspielerin. 64 Vorlagen gegenüber 29 Toren in 92 Länderspielen verdeutlichen das.

Seraina UlberDie Verletzte

Obwohl die 29-Jährige bis zu diesem Zeitpunkt kein einziges Meisterschaftsspiel bestritten hatte, figurierte sie bei der Kaderbekanntgabe vom 7. November im Aufgebot. Nach einem Misstritt im Supercup hatte sie sich im linken Fuss das Innenband gerissen und das Aussenband verletzt, eine Operation war unumgänglich.

Von ihrem Personalcoach «geschlaucht», sagt die Stürmerin, dass sie jetzt vielleicht so fit sei wie noch nie. Bei ihrem Comeback Ende November für Chur trumpfte die 99-fache Nationalstürmerin gross auf und erzielte einen Hattrick. In Neuenburg will sie an ihrer letzten WM ihre Torgefahr für das Nationalteam nochmals unter Beweis stellen.

Corin RüttimannDie Beste

Ihre Werte sprechen für sich. Mit 97 Toren und 52 Assists in 105 Spielen ist sie die beste Skorerin des Nationalteams. An drei Weltmeisterschaften wurde die Stürmerin ins All-Star-Team gewählt und in den vergangenen beiden Saisons als wertvollste Spielerin der Nationalliga (MVP) ausgezeichnet.

An der letzten WM vor zwei Jahren in Bratislava war sie im Bronzespiel die einzige Schweizer Torschützin und sicherte mit drei Treffern, davon ein Penalty, die Medaille gegen Tschechien. Die 27-jährige Bündnerin sagt: «Ich liebe Alles-oder-nichts-Spiele, wenn die Nervosität greifbar ist, wenn ein Tor eine riesige Bedeutung haben kann.» Im Hinblick auf das Saisonhighlight hat die ehrgeizige Stürmerin unermüdlich geschuftet, morgens um 6 Uhr vor Arbeitsbeginn zusätzliche Kraft- und Intervalleinheiten absolviert, um ihr grosses Ziel zu erreichen: den Einzug in den WM-Final.

Isabelle GerigDas Jungtalent

Sie ist 21 Jahre alt und die jüngste Spielerin im Kader. Doch auch sie hat in den wichtigsten Spielen ihren Torinstinkt und ihre Abschlussgefahr unter Beweis gestellt. Sowohl im Cup- als auch Superfinal erzielte die Stürmerin der Kloten-Dietlikon Jets entscheidende Treffer. Vor fünf Jahren wurde die Innerschweizerin zudem im Alter von 15 Jahren bei der U-19-WM ins All-Star-Team gewählt. Mit ihrer Unbekümmertheit soll sie die Schweiz unberechenbar machen.