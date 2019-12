Heim-WM soll den Ball in der Romandie ins Rollen bringen

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Lugano? Oder das Eidgenössische Hornusserfest auf der Zürcher Allmend? Beides zwar nicht unvorstellbar, aber beides nicht sehr wahrscheinlich.

In Neuenburg hat am Wochenende die Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen begonnen. Für die Stadt und die Region ist die Austragung der WM eine ­Premiere. Noch nie fand in der Schweiz ein Unihockeyanlass dieser Dimension ausserhalb der Deutschschweiz statt, wo mit Bern, Zürich, ­Winterthur und Chur die grossen Zentren liegen. Es sind die ersten Titelkämpfe in der Schweiz seit 2011, als das Frauenteam in St. Gallen nur Vierter wurde.