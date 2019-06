«Hardcore-Trainings sind absolut zu vermeiden»

Beat Villiger hat die Schweizer Delegation als Chefarzt von Swiss Olympic 2004 und 2008 an die Sommerspiele geführt. Beide Anlässe gingen als Hitzespiele in die Geschichte ein. Was gilt es zu beachten, für Profis und Amateure?

Beat Villiger, angenommen, jemand bereitet sich ausgerechnet jetzt auf einen Marathon vor. Soll er das überhaupt tun bei dieser Hitze?

Für Hobbysportler ist es in diesen Tagen ratsam, wenn sie gekühlte Räume zum Trainieren aufsuchen. Wenn man nach draussen will, gibt es einige Richtlinien, wie zum Beispiel, dass man die optimale Trainingszeit findet.

Wann wäre die ideale Zeit?

Sport zu treiben, bevor man zur Arbeit geht, oder ganz spät am Abend, ist sicher keine schlechte Option. Early Birds oder Late Mover sind also im Vorteil. Am Morgen ist die Ozonbelastung am geringsten, die Zeit von 11 bis 18 Uhr sollte man als Sportler meiden. Denn der Smog reizt auch die Bronchien.

Auf was ist weiter zu achten?

Dass man genug Flüssigkeit zu sich nimmt, egal, zu welcher Tageszeit. Der Körper kann pro Stunde maximal 8 Deziliter Wasser aufnehmen, und daran sollte man sich auch halten. Wenn man länger trainieren möchte, eignen sich hypotone Sportgetränke mit verschiedenen Salzen.

Gibt es auch eine geeignete Sportkleidung?

Ja, die gibt es. Empfehlenswert sind locker anliegende Kleidungsstücke aus Geweben, die den Schweiss nach aussen tragen und nicht abperlen, sondern verdampfen lassen. Dadurch entsteht Kälte. Am besten lässt man sich beraten. Zudem sind Hut und Sonnenbrille obligatorisch.