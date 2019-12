Schweden verpasst in Unterzahl das 3:1

Das Ziel ist erreicht, jetzt folgt die Kür. Im ersten WM-Final seit 10 Jahren wollen die Schweizerinnen heute Gold gewinnen. Dafür müssen sie allerdings Schweden schlagen.

Die aktuellen Weltmeisterinnen setzten sich in einem hart umkämpften Halbfinal 5:4 gegen Finnland durch. Die Schweiz ihrerseits lag gegen Tschechien 102 Sekunden vor Schluss scheinbar aussichtslos 2:6 in Rückstand. Dank einer sensationellen Aufholjagd und vier Toren in 79 Sekunden rettete sich das Team von Nationalcoach Rolf Kern in die Verlängerung, wo dann Michelle Wiki mit ihrem Tor zum 7:6 den Finaleinzug perfekt machte.