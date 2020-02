Fury gewinnt den Schwergewichtstitel

Als nichts weniger als «das grösste Comeback der modernen Sportsgeschichte» bezeichnet die englische Zeitung The Guardian Tyson Furys Sieg über Deontay Wilder. «Sensationell», beschrieb die BBC seine Leistung. Der 31-jährige Brite gewann gegen den 34-jährigen Amerikaner und ist zum zweiten Mal Box-Weltmeister im Schwergewicht. Wilder war Titelverteidiger. Fury sicherte sich den Sieg und den Weltmeistergürtel der WBC am Samstag (Ortszeit) vor über 15'000 Zuschauern in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas in der siebten Runde durch technischen K.o.