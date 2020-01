Er wurde vom Abgestraften zum Leistungsträger

Er sass verletzt in Leipzig vor dem Fernseher und wurde unruhig. Denn seine Mannschaft spielte in Novi Sad und geriet in Rückstand. Alen Milosevics Gemütslage besserte sich nicht, als das Handicap der Schweizer in Hälfte zwei auf sechs Tore anwuchs. Er hoffte – und seine Teamkollegen steigerten sich tatsächlich. Die 30:31-Niederlage am 16. Juni 2019 gegen Serbien war wie ein Sieg. Sie bedeutete Platz 2 in der Gruppe und die definitive EM-Qualifikation.