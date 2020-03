Eine starke Saison ohne Krönung Nur das Coronavirus hat in der so speziellen Spielzeit 2019/20 Sm’Aesch stoppen können. In Erinnerung bleiben nicht verpasste Chancen, sondern starke Auftritte. Thomas Wirz

Dora Grozer mit einem von vielen guten Smashes in der Aescher Löhrenacker-Halle. Lucia Hunziker

Bis zu den einsetzenden Corona-Wirren Mitte Februar lief alles glatt. Die Volleyballerinnen von Sm’Aesch-Pfeffingen taten das, was sie am besten können: eine saubere Annahme, der Pass auf die Punktegarantinnen Dora Grozer, Taylor Fricano oder Luisa Schirmer und der krachende Smash auf die andere Seite des Feldes. Nach nur drei Niederlagen im Qualifikationspensum wurden sie dank des 3:0-Erfolgs im Spitzenspiel gegen Angstgegner Neuchâtel UC Vorrundensieger und sicherten sich durch den hart erkämpften 3:2-Halbfinalsieg über Düdingen auch den Einzug in den Cupfinal.