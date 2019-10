Everest, Ärmelkanal, Kaffeelikör – der total verrückte Triathlon

Der Antrag auf 8188 m

Vor knapp fünf Jahren hatte er Gleich in einem Restaurant kennen gelernt, nachdem sie im Lokal einen Tweet abgesetzt und er noch vor Ort reagiert hatte. «Hoffentlich ist das kein Freak», sagte sich Gleich und begann Lea sofort zu daten. Weil sich das Paar für Gleichberechtigung (und Klimaschutz) starkmacht, hielt sie um seine Hand an – auf 8188 m.

Gleich hatte Leas Mutter um Erlaubnis gefragt, ihren Sohn heiraten zu dürfen. Und auf dem Cho Oyu, dem sechsthöchsten Berg der Welt, kniete sie also im vergangenen Herbst nieder, er nahm an. Auch auf dem Everest stand das Powercouple gemeinsam, und nach dem 12-Stunden-Schwumm durch den Ärmelkanal heirateten die beiden.

Um das junge Eheglück bei der Radschinderei durch die USA nicht zu strapazieren, entschied sich Lea, mehrheitlich allein zu fahren – und die Nacht in Motels zu verbringen. Das Gepäck hatte er also dabei, duschte sich jeweils in den Radkleidern, womit er den täglichen Waschgang raffiniert optimierte. Dass er die vier Monate davor kaum auf dem Rad gesessen hatte, bereitete ihm keine Sorgen. Er habe sich über viele Jahre eine derart gute Basis erarbeitet, dass der Körper schon wisse, was er leisten müsse, wenn er gefordert sei.

Das eigenwillige Training

Ganz ohne spezifische Vorbereitung aber wagte sich Lea nicht ans Abenteuer: Viel Zeit verbrachte er vor dem Everest-Start in den Bergen rund um seinen Wohnort mit Ski-Touren, schnallte sich als Krafttraining gerne auch einen Rucksack gefüllt mit Wasserbehältern an. Dazu radelte und schwamm er mehrmals die Woche, badete in eisigen Gewässern damit sich Körper und Geist an die Kälte im Ärmelkanal gewöhnten.

Obschon er auch auf die Hilfe kleinerer Sponsoren und Gönner zählen konnte, finanzierte der Immobilienhändler sein Projekt mehrheitlich selber. So war er niemandem Rechenschaft schuldig, zumal er keinerlei kommerzielle Absichten hegte. Er gönnte sich schlicht eine Auszeit der besonderen Art. Andere reisen, leben im Ausland oder bauen ein Haus (was er auch noch tat). Rob Lea absolvierte seinen ultimativen Triathlon, weil er findet: Soll doch jeder nach seiner Façon glücklich werden. Und glücklich – sowie deutlich schlanker – wirkte er nach der abschliessenden Radtortur wirklich. Mit einem Grinsen hält er sein Velo in die Höhe, im Hintergrund die Skyline von New York, und man glaubt fast, Frank Sinatra singen zu hören: «I did it my way.»