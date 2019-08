Die Sensation und ihr verrückter Manager

Am Donnerstag war Shibuno gleich die zweitbeste Runde gelungen, mit 66 Schlägen. Fünf Fragen bekam sie gestellt, ihre Antworten betrugen auch fünf Zeilen. Als Shibuno am Freitag nicht nur den Cut schaffte, sondern mit 69 Schlägen oben dranblieb, folgten schon 26 Fragen.

Voller (Selbst-)Ironie

Es war nun nicht mehr nur ihr zuverlässiges Golfspiel, das Interesse weckte. Da sass eine fröhliche, staunende Frau, mit Sinn für Ironie, die sich herrlich über sich selbst lustig machte. Sie futtere die ganze Zeit Süsses, tat sie kund. Fischkuchen möge sie, was man auf der Runde sah – bei Schlagpausen naschte sie. Sie sei im Museum gewesen, verriet sie, habe sich Mumien angesehen. Dass es in London so viele Strassenmusiker gebe, habe sie auch nicht gewusst. Inmitten mancher genormt anmutender Profis wirkte sie belebend.

Am Wochenende dann war mit Angriffen der Etablierten ­gerechnet worden, die lauerten. Park Sung-Hyun und Ko Jin-Young, die starken Südkoreanerinnen. Morgan Pressel aus den USA. Aber Shibunos Spiel brach nicht ein. Sie verkrampfte kein bisschen. Selten sah die Golfwelt eine Spielerin, die sich erstens so biegsam um die eigene Achse dreht und zweitens so heiter dem Triumph näher rückt. Richtig skurril machten ihre Geschichte die Auftritte ihres Managers, der, bei allem Respekt, etwas durchgeknallt zu sein scheint.

Ein Berg von einem Hut

Hiroshi Shigematsu tauchte jeden Tag komplett verkleidet auf der Anlage auf. Einmal trug er den Mount Fuji als Hut, dann kam er als Samurai – samt Schwert. Und am Sonntag, als es um den Siegercheck in Höhe einer Winzigkeit von 590'000 Euro ging, war er: ein Clown mit blauer Perücke und Maske.

Er wolle sie «zum Lachen bringen», sagte er Reportern am Ort. Sie aber, Shibuno, fand ihn vielmehr «peinlich», aber, klar: Sie lachte dabei. Und: Sie siegte mit beiläufigen fünf Birdies auf den letzten neun Bahnen, während sie Fans abklatschte, mitten im Showdown. Der Clown und Cinderella, die Bilder der zwei hatten viele angelockt.

Nun ist Shibuno die erste ­japanische Major-Siegerin seit 1977, erst die zweite überhaupt, seit Chako Higuchi an der PGA Championship siegte. Ein Japaner hat gar noch nie eines der wichtigsten Turniere gewonnen. Sie wisse noch nicht, ob sie nun auf die US-Tour, die LPGA, wechsle, gab sie zu. Aber eines wusste Hinako Shibuno: «Vom Preisgeld will ich mir Schleckzeug kaufen, das bis ans Ende meines Lebens reicht.»