Die Schweizer Curler stehen im EM-Final

Diesen Tag wird Yannick Schwaller nicht so schnell vergessen. Er begann mit dem abschliessenden Vorrundenspiel, das die Schweizer an der EM in Helsingborg (SWE) gegen Italien gewinnen mussten, um ins Playoff einzuziehen. Im 10. End aber geriet ein Stein Schwallers zu weit, weshalb der italienische Skip Joël Retornaz das Zusatzend erzwingen konnte. Doch als es darauf ankam, behielt der Solothurner die Nerven und sicherte der Schweiz schliesslich den 7:5-Sieg.