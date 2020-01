Der Weltmeister, der Pfeile auf Bäume warf

Kurz zuvor hatte er sich mit seinem dritten Matchdart zum ersten Mal zum Weltmeister gekürt. Nach einer beeindruckenden Vorstellung besiegte er die Nummer 1 der Welt und den Titelverteidiger Michael van Gerwen mit 7:3. «Ich habe grosse Spiele verloren, deshalb hatte ich schon im Vorfeld das Gefühl, dass ich jetzt einfach dran bin», sagte der überwältigte Sieger. Vor sechs Jahren habe er aufgeben wollen. «Aber meine Geschichte zeigt, dass man immer an seine Träume glauben muss.»

Wright war nach seinem Sieg überwältigt. (Bild: Keystone)

Ihm fehlte das Selbstvertrauen

Der Schotte mit dem Darts-Namen «Snakebite» hat sich den Weltmeistertitel erarbeitet. Sein Leben war lange Zeit wenig paradiesisch. Peter Wright wuchs in einer der ärmsten Gegenden Londons auf. Die Mutter war mit ihm aus Schottland geflüchtet, weil Behörden ihr den kleinen Peter wegnehmen wollten. Seinen Vater kennt Wright nicht. Mit Darts begann er mit 13 Jahren, er bekam zum Geburtstag drei Pfeile geschenkt. Weil das Geld nicht für eine Dartsscheibe reichte, malte er sich Zielscheiben auf Bäume und begann zu trainieren. Wenig später gehörte Wright bereits zu den besten Spielern Londons. Der Durchbruch gelang ihm jedoch nicht. Der Grund: Peter Wright hatte kein Selbstvertrauen.

«Ich habe zu lange auf die gehört, die mir nichts zutrauten.»Peter Wright

«Dass ich Talent hatte, war mir stets bewusst», sagte der jetzige Weltmeister 2017 der «Welt», «Aber ich habe zu lange auf die gehört, die mir nichts zutrauten.» So spielte er nur in lokalen Ligen, hatte zwischenzeitlich gerade einmal 14 Pfund in der Woche übrig. Wright schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch. Er baute Fenster ein, schleppte Beton-Zaunpfähle, arbeitete am Fliessband in Fabriken. Einzig seine Frau glaubte immer an ihn, war an seiner Seite. Sie überzeugte ihn 2008, seinen Traum zu leben und es endlich als Profi zu versuchen.

Die Sensation 2014

Doch auch als Profi blieb der Erfolg aus. In seinem ersten Profijahr 2008 spielte er 1200 Pfund ein. Und in den kommenden Saisons wurde es nicht besser. Niederlage reihte sich an Niederlage, Geld kam kaum rein. So fassten Wright und seine Frau 2013 einen Entschluss: Die Darts-WM 2014 sollte seine letzte sein. «Wir mussten uns eingestehen, dass das Leben als Profi zu wenig abwarf. Das Geld reichte einfach nicht.»

Dann die Sensation: Er stürmte in den Final und sicherte sich als Zweiter 100’000 Pfund Prämie. Er revidierte seine Entscheidung und spielte weiter. Seither gehört Wright, der ohne seinen gefärbten Irokesenschnitt als schüchterner Mensch zurückgezogen auf einem Bauernhof in der englischen Grafschaft Suffolk lebt, konstant zur Elite in seinem Sport. Ein Erfolg, den er seiner Frau Joanne zu verdanken hat. «Sie baut mich nach Niederlagen auf und tritt mir in den Hintern, wenn ich wieder Mal an mir zweifle.» Sie ist bei jedem Turnier an der Seite ihres Mannes, sorgt hinter den Kulissen für ihn als Managerin. Vor den Matchs drapiert sie ihm seine Haare in bunten Kunstarrangements, wählt seine Kleidung aus.