Der «Zigeunerkönig» provoziert wieder

Als Boxer ist er unumstritten gefährlich, weil kaum berechenbar. Er führt mit beiden Händen, schlägt mit rechts und links praktisch gleich hart zu. Der wichtigste Kampf seit dem Comeback fand im Dezember gegen den US-amerikanischen WBC-Weltmeister Deontay Wilder statt und endete unentschieden.

Die Top 4 der Boxwelt unter sich – wahrscheinlich

Nun wartet am Wochenende der Kampf gegen den genau wie Fury in seiner Karriere noch unbesiegten Schweden Wallin. Doch die Gegner sind momentan sein Problem: 2019 hat und wird er gegen keinen einzigen ernst zu nehmenden Konkurrenten antreten. Über Wallin sagt Fury: «Er kann eigentlich nicht viel mehr machen, als auf den Lucky Punch zu hoffen.»

Im Februar 2020 soll eine Revanche gegen Wilder stattfinden, im Juni gleich der Rückkampf, also der dritte Fight innert 18 Monaten. Der Sieger dürfte dann gegen den Gewinner des Duells zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz Jr. (im Dezember) treffen. Der Mexikaner Ruiz hatte Joshua im Sommer völlig überraschend als WBA-, WBO- und IBF-Weltmeister entthront.

