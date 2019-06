Der treue Bursche

Auch an diesem Samstag ist es so. Andreas Henzer wird in Schönenbuch in sein Auto steigen, nach Hofstetten fahren und punkt 19 Uhr im Restaurant Bergmatte an seinem Platz sitzen. Die Bedienung wird ihn nicht nach seinem Essenswunsch fragen müssen, denn seit der 39-Jährige am Abend vor einem Schwingfest in der Solothurner Beiz einkehrt, ist die Stärkung immer dieselbe: Tatar, so viel der Magen mag. «Ein Ernährungsberater fände das bestimmt nicht das Beste, aber für mich stimmts», sagt Henzer. Zu seinen besten Zeiten bestellte das Kraftpaket für sich und zwei Schwingerfreunde total 1,6 Kilogramm seiner Leibspeise ...