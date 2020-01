Das Geschäft mit Kobe Bryants Tod

Kobe Bryant ist seit Sonntag tot. Sofort begann der Versuch, Geld an der Basketball-Legende zu verdienen. Innert der ersten 12 Stunden nach dem Helikopterabsturz stieg die Zahl an Bryant-Erinnerungsstücken auf Ebay um 14 000. Und waren es damals rund 65 000, sind es mittlerweile knapp 73 000. Die Kurve ist in den letzten Tagen merklich abgeflacht. Besitzer von vermeintlichen Edelstücken aber überbieten sich weiterhin auf der Plattform und preisen ihre Dinge als sensationelle Wertanlage.