«Im Final lasse ich einfach alles raus»

Die Topresultate scheinen sich in den letzten drei Jahren nahtlos aneinanderzureihen, was über die Verletzungspausen hinwegtäuscht, die Sascha, wie praktisch jeder Profisportler, durchlief. 2017 startete er vielversprechend in die Saison, verletzte sich an den Europameisterschaften aber an der linken Schulter und verpasste die Lead-Weltcups im Sommer. Kaum genesen, wurde er im Herbst Jugendeuropameister.

Drei Monate später erlitt er einen Kreuzbandriss, musste das erste Halbjahr 2018 pausieren – und setzte dann seinen Feldzug wieder fort, als wäre nichts gewesen: Viermal kletterte er in der verbleibenden Saison 2018 in den Elitefinal. «Verletzungen sind im Klettern weniger Karrierekiller als in anderen Sportarten», meint Sascha. «Für Skifahrer kann ein Kreuzbandriss das Karriere­ende sein, Klettern ist schonender. Eigentlich zwickt immer etwas, ob das jetzt die Schulter ist oder ein Fingerglied.»

«Im Final ist alles möglich, da habe ich stets eine Portion Extrapower.»Sascha Lehmann

Rückblickend hätten seine Verletzungspausen auch wertvolle Perspektivenwechsel mit sich gebracht, betont er. «Klar, im ersten Moment sieht man seine Träume zerbrechen, das ist hart. Aber dann braucht es einen Plan, den man konsequent verfolgt. Man fängt wieder unten an und freut sich über jeden Fortschritt. Das motiviert mich eigentlich umso mehr.»

An den Europameisterschaften im letzten Oktober holt er Bronze, kann dann aber im letzten Qualifikationswettkampf in Toulouse das Olympiaticket trotz Bestform nicht lösen. Er klettert im Lead, seiner Paradedisziplin, zwar auf den soliden vierten Rang, liegt in der Kombinationenwertung aber auf Rang 15 – nur die ersten acht werden für Olympia selektioniert.

Der Traum scheint in weite Ferne zu rücken, nach Moskau, wo im März der bereits erwähnte Sieg hermüsste. Und doch wirkt es nun in Magglingen, als sei Moskau gar nicht so fern. «Dass ich den Halbfinal erreichen kann, weiss ich. Und im Final ist alles möglich, da habe ich stets eine Portion Extrapower und lasse einfach alles raus.» Man darf also durchaus hoffen, dass der junge Burgdorfer in Moskau in die Fussstapfen des Vaters tritt – dieser nahm 1984 als Kunstturner an den Spielen in Los Angeles teil.

Schweiz ist dabei

Die Schweiz ist bislang durch die Zürcherin Petra Klingler an der Olympiade vertreten, die bei den Damen die Qualifikation geschafft hat. «Das freut mich enorm für Petra. Es nimmt mir auch ein bisschen Druck weg. So lasten nicht die ganzen Hoffnungen, die Schweiz als alpine Nation an der ersten Kletterolympiade zu vertreten, auf mir», schliesst Sascha das Gespräch, ehe er sich erhebt. Die Pause im Grand Hotel ist zu Ende, das Trainingsprogramm der Rekrutenschule, die er hier absolviert, ruft.

Und wenn es mit Olympia nicht klappen sollte? «Darüber mache ich mir im Moment keine Gedanken. So oder so möchte ich aber Physik studieren, vielleicht im Herbst, vielleicht aber auch erst später. Je nachdem, wie es läuft.»