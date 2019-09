Bloss nicht nachdenken

Über die olympische Distanz wird aber heute nicht geschossen, versichert mir Claudio Dioguardi. Der Münchensteiner von den Bogenschützen beider Basel leitet das Training auf der Schiessanlage im Oristal, wo der Verein den Sommer durch trainiert. Ausgerüstet mit Zielscheibe, Bogen, einem Satz Pfeilen sowie Finger- und Armschutz geht es über den Rasen zur 10-Meter-Linie.

Dioguardi kennt sich im Sport mit Pfeil und Bogen bestens aus. Seit 33 Jahren ist er aktiver Bogenschütze und hat dabei bisher zwanzig Schweizer Meistertitel in den verschiedensten Disziplinen mit dem Recurve-Bogen errungen. Auch an Europa- und Weltmeisterschaften ist er Dauergast, beim Bogenschiessen im Feld, auf das er sich mittlerweile spezialisiert hat. «Den ersten Pfeil meines Lebens schoss ich genau in die Mitte. Ein Zufall. Aber von da an war ich angefressen», so der 55-Jährige.

Sport der Gleichberechtigung

Olympisch ist das Bogenschiessen seit 1900, vier Jahre später in St. Louis durften die Frauen erstmals an den Wettkämpfen teilnehmen; ein Umstand, der die Sportart zu dieser Zeit einzigartig machte. Nach einem Unterbruch zwischen 1920 und 1972 wurde das Bogenschiessen wieder ins olympische Programm aufgenommen und ist dort seither fester Bestandteil. Neben den Einzel- und Teamwettkämpfen wird in Tokio erstmals auch ein Medaillensatz im Mixed Team vergeben.

64 Teilnehmer schiessen dabei zunächst eine Qualifikationsrunde mit je 72 Pfeilen, ehe ein K.-o.-System, angefangen bei 1/32-Finals, bis zum Endspiel den Sieger bestimmt. Relevant sind dabei die erzielten Punkte: Drei Pfeile gibt jeder Schütze im Duell gegen einen zweiten pro Satz ab, ein Volltreffer in die Mitte ergibt 10 Punkte. Ein gewonnener Satz wiederum gibt zwei Punkte. Der Schütze, der nach Sätzen zuerst sechs Punkte erzielt, kommt eine Runde weiter.

Beim Treten auf die Schusslinie hoffe ich inständig, dass die Ausübung des Sports nicht derart kompliziert ist wie sein Modus. «Hand unter das Kinn, Sehne bis zur Nase zurückziehen», instruiert Dioguardi. Der erste Pfeil trifft gerade noch so die riesige Scheibe. Dioguardi schraubt am Visier; bereits ein Treffer in den äussersten Ring. Es wird nochmals geschraubt. «Mund zumachen, sonst verschiebt sich der Schusswinkel», warnt der 55-Jährige. Vier Versuche später steckt der Pfeil bereits in der angestrebten mittleren Zone. Das Erfolgserlebnis macht Spass, die augenblickliche Affektion von Dioguardi für den Sport wird nachvollziehbar.