Basel, Berlin, Basel

Es sind Augenblicke, die Fabio Marelli so rasch nicht vergessen wird. Die Schweiz spielt im Januar die Heim-EM in Luzern. Und schafft dabei den grossen Ex­ploit. Mittendrin als Co-Captain ist Marelli, 26-jährig, Basler. Ein anderer Akteur vom Basler HC, Boris Stomps, ist es, der die Schweiz zum 2:1 über Portugal schiesst, was gleichzeitig der Aufstieg in die A-Division bedeutet. 1400 Zuschauer jubeln den Schweizern zu, die ansonsten in der Liga vor ein paar wenigen Besuchern ihre Partien austragen. Oder wie Marelli präzisiert: «Normalerweise sind wir unter uns.»