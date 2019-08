Auf der grossen Bühne

Das Interesse in Basel

Basel, das ist also die grosse Bühne für die Behindertensportler, deren Wettkämpfe sich in sechs Kategorien einteilen lassen: Rollstuhlfahrer mit und ohne Beeinträchtigung der Rumpfmuskulatur, Spieler mit starken und weniger starken Einschränkungen an den Beinen, Spieler mit Einschränkungen an den Armen und Kleinwüchsige. «Das Interesse an dieser WM ist riesig», sagt ­Suter-Ehrat, «ich habe vor einem Wettkampf noch nie so viele Rückmeldungen erhalten.»

Suter-Ehrat zählt zur Kategorie 1, zu denjenigen Rollstuhlsportlern also, die mit einer Beeinträchtigung der Rumpfmuskulatur spielen. Suter-Ehrat zählt aber auch zu den Erfahrensten im Schweizer Team. Bis 2008 spielt die ausgebildete Sportlehrerin erfolgreich Rollstuhltennis, hört damit aber auf, «weil ich nicht jeden Ferientag für die vielen Turniere opfern wollte». Badminton, das begleitet Suter-Ehrat aber seit ihrem Studium. Sie betreibt es selbst während ihrer Tenniskarriere zum Ausgleich. Als es 2010 zur EM in der Schweiz kommt, entscheidet sie sich, es in der schnellsten Rückschlagsportart der Welt zu versuchen.

Seither zählt sie auch in dieser Disziplin zur Weltspitze. Para-Badminton ist 2020 an den Paralympics erstmals im Programm. Verständlich, möchte Suter-Ehrat nach 2004 und 2008 (damals im Tennis) zum dritten Mal an diesem «wunderbaren Sportfest» dabei sein. Einem Fest, bei dem sie 2004 in Athen an der Seite von Sandra Kalt Bronze im Doppel gewinnt.

Der Starttag in Basel

Die Chancen, in Tokio ein nächstes Mal das Dress mit dem Schweizer Kreuz zu tragen, stehen gut. Die Qualifikation erfolgt über das Doppel, wo Suter-Erath und Cynthia Mathez aktuell im Soll liegen. Der Effort, den die Rechtshänderin dafür aufbringt, ist beträchtlich. Neben dem täglichen Training hat es in ihrem Alltag noch Platz für ein 30-Prozent-Pensum als Sportlehrerin/-beraterin. Das Niveau sei zuletzt gestiegen, die Strukturen professioneller geworden, erzählt sie. Diese Beobachtung macht auch Remy Matthey de l’Etang. Seit drei Jahren verstärkt der Tausendsassa des Basler Badmintons das Trainerteam um Suter-Ehrat. «Wir haben im technischen Bereich vorwärtsmachen müssen», sagt der 48-Jährige.

Dieses Dazulernen macht sich an Suter-Ehrats WM-Starttag bemerkbar. Auf den Mixed-Erfolg folgt nachmittags das Einzel (21:2, 21:3 über Dimitra Korokida) und abends das Doppel mit Mathez (21:13, 14:21, 21:13 gegen Valeska Knoblauch/Elke Rongen). Physisch wird die Baslerin stark gefordert, zur Erholung fährt sie zwischen den Einsätzen in ihr Domizil in Birsfelden. Diese Planung ist bewusst so akribisch. Schliesslich soll es in Basel nicht nur zu einer Medaille reichen. Sondern auch ein Schritt Richtung Tokio gemacht werden. Zum nächsten Auftritt auf grosser Bühne.