Alaphilippes Vorsprung schmilzt

Das Maillot jaune des Gesamtersten verteidigte der Franzose Julian Alaphilippe, der aber erstmals schwächelte und als Elfter wertvolle Zeit auf Verfolger Geraint Thomas verlor. Der Vorjahressieger aus Grossbritannien wurde Tagessiebter; beide wurden in der Schlussphase Opfer von Pinot, der mit ständigen Attacken Yates' Verfolgergruppe sprengte.

Am Montag steht in Nimes der zweite Ruhetag an, ehe danach die zweitletzte Chance auf die Sprinter wartet. Über 177 Kilometer geht es am Dienstag rund um Nimes, das Terrain ist weitgehend flach.