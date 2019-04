Zwei vergebene Satzbälle bescheren Neuchâtel ein unerwartetes Ostergeschenk

Für dieses Szenario bräuchte das Birstaler Ensemble jedoch klar mehr Effizienz. An Gelegenheiten mangelte es ihm vor der Aescher Rekord-Zuschauerkulisse von 1460 Fans keineswegs. In den ersten beiden Abschnitten besass nämlich Sm’Aesch beim Stand von 24:23 je einen Satzball. Es vermochte den Sack aber zweimal nicht zuzumachen. Es waren im Gegenteil die Westschweizerinnen, die ihrerseits jeweils gleich den ersten Satzball verwandelten.

Starke Kyra Holt

Bereits die Startminuten waren für Sm’Aesch ungünstig verlaufen. Das Team von Cheftrainer Andreas Vollmer wirkte in dem angesichts des ausgeglichenen 1:1-Playoff-Zwischenstandes vor dem kapitalen Duell verkrampft und brauchte zehn Minuten, um in die Gänge zu kommen. Es machte aus dem scheinbar hoffnungslosen 11:18-Rückstand aber ein 20:18 und 23:20 und war da der psychologisch so wichtigen 1:0-Satzführung schon sehr nahe. Nachdem aber beim 23:22 ein umstrittener Schiedsrichterentscheid den Gästen den Punktausgleich verschafft hatte, entschieden diese Satz eins mit 26:24 für sich.

Gleiches Szenario im zweiten Durchgang: Der Cupsieger mit dem wiederum starken Offensivduo Kyra Holt (18 Punkte) und Tia Scambray (15) lag bis zum 21:20 stets voraus, ehe der Zweite der drei letzten Meisterschaften zum Schlussspurt ansetzte und dank drei Punkten in Serie nun 23:21 führte.

Indisponierte Dora Grozer

Weil ausgerechnet im eventuell vorentscheidenden Finalduell die sonst so zuverlässige Aescher Topskorerin Dora Grozer indisponiert wirkte (nur 8 Punkte) und vorab in engen Spielständen nicht die nötigen Punkte liefern konnte, waren es wieder die klar effizienteren Neuenburgerinnen, die die vorentscheidende 2:0-Satzführung realisierten. Angetrieben von den eigenen Fans konnten die Gastgeberinnen im dritten Akt bis Satzmitte mithalten, worauf im Birstaler Lager nochmals Hoffnung aufkam. Vergebens. Weil den Gastgeberinnen nun gleich mehrere Fehler (Libera Kristen Tupac erwischte einen rabenschwarzen Ostermontag) in der Serviceannahme folgten, liess sich die zuletzt beeindruckend konstante Equipe von Trainerin Lauren Bertolacci die Führung nicht mehr nehmen und setzte sich am Ende mit 3:0 deutlich durch.

Die Kurzanalyse von Coach Vollmer fiel nach der ernüchternden Heimniederlage kurz und pointiert aus: «Wir haben heute unsere Chancen nicht genutzt und wurden dafür brutal abgestraft.» Vor dem Hintergrund der Umstände wurde der insgesamt bestenfalls mässige Sm’Aesch-Auftritt erklärbarer. Captain Madlaina Matter konnte wegen eines Infekts die ganze Woche nicht trainieren und Libera Tupac spielte wegen einer Entzündung im Ellbogen unter Schmerzen. Clubeigengewächs Matter blickte kurz nach Spielschluss aber schon wieder nach vorne und sagte: «Jetzt gewinnen wir halt in Neuenburg und dann kommt es zum Showdown am Freitagabend wieder im Löhrenacker.»

Morgen Abend (19.30 Uhr, La Riveraine) gilt es für die Baselbieterinnen also nochmals alle Reserven zu mobilisieren. Glückt ihnen der Befreiungsschlag in der Halle des bisherigen Saison-Spielverderbers – NUC gewann im Final gegen Sm’Aesch sowohl den Supercup wie den Swiss Cup –, läge das Momentum wieder auf ihrer Seite. Und der Finalfluch würde eventuell doch durch den Triumph im letzten Saisonspiel gebannt.

Sm’Aesch-Pfeffingen - Neuchâtel UC 0:3 (24:26, 24:26, 21:25)

Löhrenacker. – 1460 Zuschauer. – SR: Weinberger/Sikanjic.

Aesch: Von Piekartz (2 Punkte), Maeder, Matter (4), Schottroff (8), Werfeli (1), Grozer (8), Chrtianska (4), Zaugg (9), Ventura (12), Tupac, Saladin.

Neuchâtel: Troesch, Pierret, Girard, Halter, Staffelbach, Holt, Scambray, Lengweiler, Bettendorf, Dalliard.

Bemerkungen: Aesch ohne Tashima, Fabien und Schwörer (alle verletzt).