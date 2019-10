Skandaltrainer in Mexiko: Jetzt spricht Ariella Kaeslin

Die Turnszene in Aufruhr – und das liegt für einmal weniger an Überfliegerin Simone Biles. Vielmehr wird die Anklage der mexikanischen Turnerin Elsa Garcia diskutiert, die angibt, von Eric Demay schikaniert, verbal beleidigt und gemobbt worden zu sein – und ihr an der WM in Stuttgart absichtlich die Chance geraubt habe, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren.