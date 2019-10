Japans Rugby-Team: Das Beste aus allen Welten

Solchen, gehörigen sogar, hat sich im Laufe der letzten Jahre auch das Nationalteam des Gastgebers dieser WM erarbeitet. Erstmals findet die Endrunde ja in einem Land statt, in dem Rugby nicht wirklich zur DNA zählt, nicht Nationalsport ist wie in Neuseeland, Australien und Südafrika oder von übergeordneter Wichtigkeit wie in England, Irland oder Frankreich.

Irgendwer ist aber auch Japan nicht in der Welt des Rugbys. Inzwischen die Nummer 8 in der Rangliste des Weltverbandes World Rugby, hat die Mannschaft aus Fernost schon 2015 in England Aufsehen erregt, als sie die Vorrunde mit mehr Siegen als Niederlagen beendete – und für Mitleid, weil es trotz dieser Bilanz nicht für den Viertelfinal reichte. Im Unterschied zu Südafrika und Schottland hatte Japan keinen einzigen Bonuspunkt gesammelt.

Vier Jahre später ist das anders, dank der klaren Siege gegen Russland und Samoa hat es diesmal bereits zwei Bonuspunkte – und diesmal ist es Schottland, dem das Aus nach der Vorrunde droht. Im Direktduell heute Sonntag in Yokohama braucht es einen Sieg mit sieben Punkten Vorsprung oder mindestens vier Trys, um Japan noch hinter sich zu lassen und sich den Viertelfinal gegen Neuseeland zu verdienen.

Italien entsetzt nach der Absage – und die Schotten?

Der verheerende Taifun Hagibis sorgte für die Absage der gestrigen Partien zwischen England und Frankreich sowie Neuseeland und Italien, beide Partien wurden als 0:0 gewertet. Italien schied dadurch aus und zeigte sich entsetzt über den Entscheid. Im Fall von Japan - Schottland setzte der Veranstalter dagegen alles daran, das Spiel zu ermöglichen, obschon Yokohama und Tokio (wie auch die Formel-1-Strecke von Suzuka) im Weg des Wirbelsturms liegen. Doch bei allen Turbulenzen: Eine Absage wäre den Schotten schwer zu vermitteln gewesen.

Die Aufgabe ist schwer genug, gegen den Gastgeber derart unter Siegzwang zu sein. Denn die Japaner haben bislang die Fachleute überzeugt, vor allem beim überraschenden 19:12-Sieg gegen das hoch favorisierte Irland, die Weltnummer 2. «Japan war brillant und seine Defensive absolut unnachgiebig», kommentierte Sam Warburton, einst walisischer Nationalspieler und jetzt meinungsstarker Experte beim englischen Sender ITV. Er kam aus dem Schwärmen gar nicht heraus: «Eine Ballbehandlung wie bei den Japanern habe ich seit Jahren nicht gesehen.» Die Qualität ist nicht nur hausgemacht, Japan hat im Laufe der vergangenen Jahre einiges Rugby-Know-how importiert. Nationaltrainer ist mit Jamie Joseph ein Neuseeländer, der nach 30 Länderspielen mit den All Blacks und der Maori-Auswahl Neuseelands am Ende seiner Karriere noch zum japanischen Nationalspieler wurde. Laut Verbandstatuten ist man nach drei Jahren in einem Land für dieses spielberechtigt.