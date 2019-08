«Ich schwamm allen hinterher, auch den Frauen»

Der künstlich aufgeschüttete Strand mit dem süssen Namen Baby-Plage am linken Genfersee-Ufer ist kaum fertiggestellt, schon beehrt ihn der einheimische Schwimmstar: Jérémy Des­planches gewann vor Wochenfrist an der WM in Südkorea über 200 m Lagen Silber und war damit der erst zweite Schweizer, dem das gelang. Nun schlendert der 24-Jährige, der seit fünf Jahren in Nizza trainiert, daher und findet vor ­allem eines «crazy»: dass über diese Distanz erst elf Menschen schneller waren als er in 1:56,56 Minuten.