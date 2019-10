Houston ist Mittelpunkt der Schweizer Basketballwelt

Doch auch in der NBA steht nur ein Ball zur Verfügung. Die General Manager der Konkurrenz glauben daher nicht, dass die Kombination Harden/Westbrook erfolgversprechend ist. Jedenfalls hat in einer Umfrage der Liga kein einziger Sportchef den Rockets den Titel prognostiziert. Bevor in der Nacht auf morgen die Saison beginnt, haben die Insider Houston im Westen nur auf Platz 5 gesetzt. Die Direkt beteiligten hingegen sind, natürlich, zuversichtlich. Er finde es aufregend, «dass wir so talentiert sind», sagte Sefolosha kürzlich vor Reportern. «Ich glaube, dass wir im Playoff etwas erreichen und den Titel holen können. Das wäre die Kirsche auf der Torte.»

Sefoloshas verdient das Mindestsalär für Profis ab zehn Saisons Erfahrung – umgerechnet rund 2,5 Millionen Franken.

Der Waadtländer hatte nach einem Sommer der Unsicherheit in einem inoffiziellen Trainingslager der Rockets, quasi einem Casting für Vertragslose, die Teamverantwortlichen überzeugt. Der Lohn war ein Einjahresvertrag zum Mindestsalär für Profis ab zehn Saisons Erfahrung in der weltbesten Liga: umgerechnet rund 2,5 Millionen Franken. Anfänglich lief nicht alles nach Plan. Zuerst musste er länger als erhofft auf sein Visum warten, und kaum hatte er sich seiner neuen Mannschaft angeschlossen, steckte Sefolosha mit seinen Teamkollegen mitten in sportpolitischen Turbulenzen.

Die Milliarden-Aufregung

Ausgelöst worden waren sie durch die Botschaft «Kämpft für Freiheit, setzt euch für Hongkong ein», welche Houstons General Manager Daryl Morey auf Twitter absetzte. Die Entrüstung über die Unterstützung der Demonstranten in Hongkong war in China gewaltig; alle PR-Aktionen mit den damals im Land weilenden NBA-Teams Los Angeles Lakers und Brooklyn Nets wurden abgesagt, geplante Live-Übertragungen der Testspiele kurzerhand aus dem Programm des Staatsfernsehens CCTV gestrichen – diverse Sponsoren zogen ihre Zusagen zurück.

Mit diesem Tweet des General Managers der Rockets, Daryl Morey, begann der Ärger mit dem chinesischen Staat. (Screenshot: Twitter/dmorey)

Plötzlich ging es um sehr viel Geld, setzt die NBA in China doch jährlich mehrere Milliarden Dollar um. LeBron James mischte sich ein, indem er Morey als «schlecht informiert» bezeichnete. Der Lakers-Topstar, der sich sonst gern als Kämpfer für Gerechtigkeit gibt, löste damit in den USA einen Sturm der Entrüstung aus. Wenn es um das eigene Portemonnaie gehe, so der Tenor, seien James Redefreiheit und Menschenrechte plötzlich nicht mehr so wichtig. Immerhin: Mit etwas Verspätung stellte sich NBA-Boss Adam Silver hinter Morey.

2017 noch Gegner: Capela, bereits bei Houston, gegen Sefolosha, der damals für Utah Jazz spielte. (Bild: Bob Levey/Getty Images)

Die nahende Saison war also schnell zur Nebensache verkomsmen. Die kurz darauf gelöschte Twitter-Nachricht Moreys hatte auch deshalb so grosse Wirkung, weil die Rockets in China wohl das populärste Team sind. Das hat einen historischen Grund: Houston draftete 2002 Yao Ming als Nummer 1. Der 2,29-Meter-Mann spielte während seiner ganzen NBA-Karriere für die Texaner. Heute ist er in seiner Heimat eine Sportlegende und Vorsitzender der chinesischen Liga. Der Verursacher der Aufregung krebste letztlich halbherzig zurück, und Harden sprach auf einem Japan-Trip die kurzen Sätze «Wir entschuldigen uns. Wir lieben China» in die Mikrofone der Reporter.