Ein abgesagtes Jubiläum und ein verschobener Lauf für Frauen

Der Leimentalerlauf kommt früh in der Saison. Jeweils am zweiten Samstag vor dem Aschermittwoch wird in Oberwil zu diesem ersten regionalen Laufsportanlass des Jahres gestartet. Diesmal sind es 370 Hobbysportler, die im Baselbiet schliesslich die Ziellinie überqueren. Was sie zu diesem Zeitpunkt, am 15. Februar, nicht wissen: Der Leimentalerlauf wird für längere Zeit die letzte Veranstaltung dieser Art in der Region Basel gewesen sein. Noch mehr Bedeutung erhält der 41. Leimentalerlauf dadurch für den Oberwiler Franz Studhalter: Für den Barfussläufer war es der 800. Lauf ohne Schuhwerk in den letzten 35 Jahren.