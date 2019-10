Die Traktoren nehmen Fahrt auf

Vor dem Rankhof hat sich eine Schlange gebildet, wie man sie nur noch von ausgewählten RTV-Spielen her kennt. 18 Jahre mussten sich die Volleyball-Fans aus der Region gedulden, ehe sie am Samstagabend endlich wieder ein NLA-Männer-Heimspiel eines Basler Vereins besuchen konnten. Entsprechend gross ist der Andrang. Zehn Franken kostet der Eintritt zu diesem Spiel zwischen Aufsteiger Traktor Basel und dem TSV Jona – einem Team, das in Reichweite liege, wie unter den Zuschauern euphorisch diskutiert wird.