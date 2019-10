Die Kunst, schwierig zu werden

Um sicherzugehen, dass die Botschaft ankam, packte sie diese in ein Lächeln. «Träumen darf man ja», entschuldigte sich Caterina Barloggio, und damit war genug gesagt. Die Schweizer Kunstturnerinnen hatten an der WM in Stuttgart das verwegene Ziel verfolgt, mit dem Team die Qualifikation für Tokio 2020 zu schaffen. Das sei «absolut» zu machen, hatte Giulia Steingruber vor ein paar Wochen gesagt. Oder Cheftrainer Fabien Martin: «Ganz ehrlich: Ja, das ist realistisch.»