Vom IOK abgestraft

Druck kommt nun auch vom IOK. Lange schien diesem der Dauerbetrug im Gewichtheben egal zu sein ? einem Sport, der schon bei der Olympia-Premiere 1896 im Programm war. 2017 aber drohte es Ajan und Kollegen, ihren Sport ab 2024 zu entfernen, sollten Reformen ausbleiben. Zugleich reduzierte es die Teilnehmerzahl um 30 Prozent. Kein anderer Verband wurde derart abgestraft.

Die Gewichtheber-Funktionäre reagierten, indem sie die Quotenplätze an die Sauberkeit ihrer Mitgliederverbände koppelten. Darum werden im Sommer in Tokio mehrere gewichtige Länder fehlen, weil sie zu viele Doper in kurzer Zeit produzierten. Obschon die Reformen also das IOK angestossen hat, führt Ajan die Veränderungen auf sein Wirken zurück. Lange konnte er auch wirklich in einer Blase leben: 2010 zeichnete ihn das IOK noch mit dem höchsten Orden aus, den es vergeben kann. Für «besonders herausragendes Mitwirken an der olympischen Bewegung».