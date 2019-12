Das Märchen ist abrupt zu Ende

Der historische Siegeszug von Fallon Sherrock bei der Darts-WM in London ist vorbei. Die 25-jährige Engländerin verlor am Freitag in der dritten Runde gegen Landsmann Chris Dobey 2:4 und verpasste damit eine weitere Überraschung. Vor der gelernten Coiffeuse Sherrock hatte noch nie eine Frau ein Spiel bei der Darts-WM des Weltverbandes PDC gewonnen. Im Achtelfinale trifft Dobey am Samstag auf seinen Landsmann Glen Durrant.