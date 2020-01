Das Biest ist zurück

Lynch, 33, war im Spiel gegen die 49ers mehr mit dem Abschütteln von Rost beschäftigt als mit dem von Gegnern. Früher konnte er sich auf seine Athletik verlassen, der «Beast Quake»-Lauf sieht so aus wie der von Bud Spencer in «Sie nannten ihn Mücke»: kraftvoll durch die Mitte. Erst einmal kam Lynch nun aber diesen einen Schritt zu spät, um durch eine Lücke in der gegnerischen Defensive zu preschen. Er konnte die Gegenspieler nicht mehr einfach wegdrücken, und ihm fehlte die Ausdauer, um die wacklige Offensive der Seahawks auf seinen Schultern zu tragen.

Nur: Das muss er auch gar nicht mehr. Spielmacher Russell Wilson, Kandidat für die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Saison, kann aufgrund seiner Beweglichkeit häufig selbst laufen.

«Wir haben ihn ins kalte Wasser geworfen»Pete Carroll

Lynch aber brauchen sie für die besonderen Momente einer Partie, wenn die Offensive dringend ein paar Yards Raumgewinn benötigt oder den Ball aus kurzer Distanz in die Endzone befördern muss. Genau das hat Lynch am Wochenende getan: Er hüpfte über Mitspieler und Verteidiger hinweg für diesen einen Touchdown, und wären die Seahawks am Ende nicht so tölpelhaft gewesen (sie leisteten sich ein paar Meter von der Endzone entfernt eine Strafe wegen Spielverzögerung), dann hätte Lynch wohl den siegbringenden Touchdown erzielt und seiner Mannschaft ein Freilos in der ersten Playoffrunde beschert.

«Wir haben ihn ins kalte Wasser geworfen, und er hat sofort gezeigt, was er draufhat», sagte Trainer Pete Carroll. «Ich kann gar nicht erwarten, wie er spielen wird, wenn er noch eine Woche lang trainiert und Spielzüge lernt.» Lynch selbst war nicht zufrieden; einer seiner wenigen gehaltvolleren Sätze lautete: «Ich merke, wie die Beine kräftiger werden, wie das Zusammenspiel funktioniert gegen eine der besten Defensiven der Liga – aber am Ende des Tages haben wir verloren, das ist blöd.»

Der fatale Fehlwurf

Der Moment erinnerte ein bisschen an die Superbowl der Seahawks vor fünf Jahren gegen New England, als Carroll am Ende der Partie den Ball nicht an Lynch übergab, sondern erst einen Passspielzug probieren wollte – eine Entscheidung, die noch heute kontrovers diskutiert wird, weil Quarterback Wilson den Ball in die Arme eines Verteidigers warf und das Spiel damit zugunsten der Patriots beendet war. Lynch glaubt deshalb, dass er noch was zu erledigen hat in Seattle. Und dass ihm das diesmal gefälligst niemand mit einer törichten Strafe oder dämlichen Entscheidung vermasseln soll.

Sollten die Seahawks am Wochenende ein paar Zentimeter vor der Endzone der Philadelphia Eagles stehen, wird Lynch also den Ball bekommen. Fo sho.