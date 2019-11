Via London zum Football-Ruhm?

In Europa existieren bereits diverse Talentschmieden für junge Sportler, die Fuss im europafremden American Football fassen wollen. Die neueste Ausgabe einer solchen Akademie startete im September dieses Jahres in London, der Football-Hauptstadt Europas. In Auftrag gegeben wurde sie von ganz oben, nämlich durch die US-amerikanische Profi-Liga, die National Football League, kurz NFL. Geschafft in die Akademie hat es auch ein Basler.