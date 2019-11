Unihockeyspieler erhält Baselbieter Sportpreis

Mendelin ist eine der prägendsten Personen im Schweizer Unihockeysport. Seit 2008 zählt der Oberwiler zu den Leistungsträgern der Nationalmannschaft, erzielte in seinen 80 absolvierten Länderspielen über 40 Tore und gewann dreimal eine WM-Bronzemedaille. Dazu kommen neun Schweizermeistertitel mit dem SV Wiler-Ersigen. Neben seiner Aktivkarriere trug der Baselbieter massgeblich zum Aufbau eines regionalen Unihockey-Leistungszentrums bei und ist heute bei Unihockey Basel Regio nicht nur als Sportchef und Trainer, sondern auch als aktiver Spieler engagiert. Dabei strebt er mit seinem Team den Aufstieg in die Nationalliga A an.

Mendelin durfte am Freitag die zweite Auszeichnung innert 24 Stunden in Empfang nehmen. Bereits am Donnerstagabend wurde er in Muttenz mit dem Panathlon-Preis geehrt. Mendelin zeigte sich gerührt und erfreut über die Auszeichnung, fügte mit einem Schmunzeln aber auch an: «Ich fühle mich deutlich wohler, wenn ich morgen wieder in meinem gewohnten Tenü auf dem Spielfeld stehen darf.»