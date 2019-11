Ist Stockers Unbeherrschtheit vier Spielsperren wert?

Die alte Weisheit, dass ein Fussballspiel 90 Minuten dauert, ist ja gerade in Zeiten des Videoschiedsrichters nicht mehr ganz ernst zu nehmen. Und auch die Erkenntnis, dass eine Partie beendet ist, wenn der Schiedsrichter abpfeift, ist nicht ganz wahr. Das hat Valentin Stocker am Samstag nach der 0:2-Niederlage des FC Basel gegen Servette in Genf erfahren müssen.