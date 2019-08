Thun verliert spektakuläre Partie

21 Minuten dauerte es, bis so etwas wie Normalität in die Stockhorn Arena einkehrte. Bis dahin war Thun nämlich die bessere Mannschaft, doch es war Spartak Moskau, der Favorit, der durch Ponce 1:0 in Führung ging - dank einem Patzer von Goalie Faivre. Der FC Thun blieb daraufhin die spielbestimmende Mannschaft ohne sich echte Topchancen herauszuspielen, ehe Bakaev mit einem Traumtor in Robben-Manier auf 2:0 aus Moskauer Sicht erhöhte. Damit schien die Partie bereits in der 29. Minute entschieden.