Basel schafft sich die perfekte Ausgangslage

Clever gekontert: Fabian Frei trifft zum 3:0. (Video: SRF)

Mit dem ersten Auswärtserfolg in acht Anläufen in Deutschland seit 1999 (1:0 im UI-Cup gegen den HSV) bestätigte der FCB seinen Lauf in Europa. Das 3:0 in Frankfurt war bereits der siebte Sieg in neun Europa-League-Spielen. Bestwert! Ausserdem ist Basel seit nunmehr vier Spielen auf internationaler Bühne ohne Gegentreffer geblieben. Mit dem 3:0-Polster schuf sich der FCB eine hervorragende Ausgangslage für das Achtelfinal-Rückspiel von nächster Woche – wenn es dazu kommt. Am Dienstag entscheidet die Uefa wegen der Corona-Krise wie und ob es weitergeht.

Frankfurt - Basel 0:3 (0:1)

ohne Zuschauer. – SR Ekberg (SWE). – Tore: 27. Campo (Freistoss) 0:1. 73. Bua (Campo) 0:2. 85. Frei (Bua) 0:3.

Frankfurt: Trapp; Abraham, Hasebe (73. Ilsanker), Hinteregger; Touré, Sow (46. Paciencia), Rode, N'Dicka; Silva, Kamada (78. Gacinovic), Kostic.

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, Riveros; Xhaka, Frei; Stocker (92. Zhegrova), Campo (78. Van der Werff), Petretta (68. Bua); Cabral.

Bemerkungen: Frankfurt ohne Gelson Fernandes, Dost und Russ (alle verletzt). Basel ohne Ademi, Van Wolfswinkel, Zuffi und Kuzmanovic (alle verletzt). Partie aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer ausgetragen. 68. Lattenschuss Touré. Verwarnungen: 11. Campo (Foul). 23. Sow (Foul/im Rückspiel gesperrt). 53. Cömert (Unsportlichkeit). 76. Alderete (Foul).

