Espanyol lässt Luzern keine Chance

Der FCL spielte vor allem in der 1. Halbzeit lange gut mit. Die Katalanen, die zwar nicht mit den Topclubs wie Barça, Real oder Atletico vergleichbar sind, aber sich seit 1928 durchgehend in der obersten spanischen Liga halten, gehen mit der ersten Chance in Führung. Zugegeben, die Flanke von Melendo auf den Torschützen Ferreyra (28.) war sehenswert, doch der Argentinier hätte nie so frei an den Ball kommen dürfen. Den Deckungsfehler muss FCL-Verteidiger Cirkovic auf seine Kappe nehmen.

Wenn die Luzerner noch leise Hoffnungen hegten, waren sie nach einer Stunde ausgeträumt. U21-Europameister Marc Roca, der mit den Bayern in Verbindung gebracht wird, lancierte Didac Vila, der auf 2:0 für die Gäste erhöhte. Danach hatte nur noch Espanyol das Sagen in der Swissporarena. Als der Radioreporter auf der Tribüne zum dritten Mal zu seinem langgezogenen «Gooooool !!!» ansetzte – Martin (89.) war der Torschütze – wurde das Rückspiel endgültig Formsache.