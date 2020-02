Der FC Basel gewinnt 3:0 auf Zypern

Marcel Koller machte es in Zypern mit links: mit Raoul Petretta. Der zum linken Flügel mutierte Verteidiger verwandelte in der 16. Minute eine überragende Vorlage von Eray Cömert zum 1:0 für die Basler gegen Apoel Nikosia.

So dürfte sich der FCB-Trainer seinen Plan im linken Couloir vorgestellt haben. Nach dem Wechsel von Okafor und der Verletzung von Bua war Captain Stocker in Zypern der einzige gelernte Flügelspieler. Koller entschied sich Petretta als Flügel zu bringen und dahinter Riveros als Linksverteidiger. Mit diesem Duo auf links ist er schon einmal gut gefahren: beim 2:1-Heimsieg gegen Getafe in der Gruppenphase. Petretta enttäuschte Koller auch diesmal nicht. Widmer (27.) und Cabral (40.) - auf Vorlage von Petretta - hätten vor der Pause die Führung ausbauen können, scheiterten aber an Apoel-Keeper Belec.