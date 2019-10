Basel holt zu zehnt einen historischen Sieg

Seinen Anteil am Sieg hatte auch Djordje Nikolic. Der 22-jährige Goalie kam zum Debüt in der Europa League, weil Jonas Omlin mit einer Zerrung ausfiel. Und der Serbe machte seine Sache sehr gut, rettete einmal mit dem Fuss gegen Angel und einmal mit einer Flugeinlage bei Garcias Freistoss.

Lugano verliert knapp

Ein sehr ungeschickt geführter Zweikampf leitete für den FC Lugano die Niederlage in Malmö ein. Obexer stolperte am äussersten Rand des Strafraum in die Beine von Larsson. Bernet bedankte mit dem 1:0 für das Elfmetergeschenk. Noch vor der Pause fiel das 2:0 für Malmö durch Molins.

Danach verpassten es die Luganesi, sich für ihr Aufbäumen in der zweiten Halbzeit zu beschenken. Gerndt gelang zwar mit einem kernigen Schuss schon in der 52. Minute der Anschlusstreffer. Doch das zu mehr reichte es nicht. Auch, weil Malmös Goalie Dahlin einen Weitschuss von Yao mit einer Hand gerade noch an die Latte lenken konnte. Die Chancen auf ein Weiterkommen sind für Lugano nun auf ein Minimum gesunken.

Getafe - Basel 0:1 (0:1)

SR Brisard (FRA).

Tor: 18. Frei (Petretta) 0:1.

Getafe: Chichizola; Nyom, Djené, Gonzalez (14. Cabrera), Raul Garcia; Portillo (57. Jason), Maksimovic, Fajr, Kenedy; Molina (70. Cucu), Angel.

Basel: Nikolic; Widmer, Cömert, Alderete, Petretta; Xhaka, Frei; Stocker (92. Pululu), Zuffi, Bua; Ademi (69. Cabral).

Bemerkungen: Getafe u.a. ohne Timor (gesperrt), Antunes, Bergara und Ndiaye (verletzt). Basel ohne Omlin, Okafor, van Wolfswinkel und Kuzmanovic (alle verletzt). 74. Gelb-Rote Karte gegen Bua (Foul).

Verwarnungen: 29. Cömert (Foul). 35. Stocker (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). 39. Xhaka (Unsportlichkeit). 45. Kenedy (Foul). 51. Zuffi (Foul). 54. Bua (Foul). 55. Portillo (Unsportlichkeit). 56. Alderete (Foul). 60. Nikolic (Zeitverzögerung). 65. Frei (Foul). 90. Angel (Foul).

Malmö - Lugano 2:1 (2:0)

18'000 Zuschauer. - SR Harvey (IRL).

Tore: 13. Berget (Foulpenalty) 1:0. 32. Molins (Rieks) 2:0. 50. Gerndt (Carlinhos) 2:1.

Malmö: Dahlin; Larsson, Nielsen, Lewicki, Knudsen (85. Safari); Traustason, Bachirou, Innocent (69. Bengtsson), Rieks; Molins (77. Rosenberg), Berget.

Lugano: Baumann; Yao (60. Aratore), Maric, Daprelà, Obexer (79. Holender); Custodio, Sabbatini, Lovric; Carlinhos, Gerndt, Bottani (81. Rodriguez).

Bemerkungen: Lugano ohne Vecsei, Macek, Lavanchy, Crnigoj, Covilo und Sulmoni (beide verletzt). 54. Pfostenschuss von Yao. Verwarnungen: 8. Sabbatini (Foul). 13. Obexer (Foul). 61. Berget (Foul). 85. Larsson (Foul). 90. Traustason (Unsportlichkeit). 92. Safari (Reklamieren). 93. Carlinhos (Unsportlichkeit).