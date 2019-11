Wenn der VAR aus dem 2:0 ein 1:1 macht

In der Serie A hat Romelu Lukaku in 13 Spielen bereits zehn Tore erzielt. Auf mehr kommt nur Lazios Ciro Immobile. Doch in der Champions League, da klappte es für Lukaku noch nicht so richtig mit dem Toreschiessen für den neuen Verein. Bis er am Mittwochabend in der 37. Minute eine Vorlage von Kollege Lautaro Martinez bekam. Und traf. Und jubelte. Aber nur kurz. Denn sein 2:0 zählte nicht.