Ohne Niederlage ausgeschieden

Das späte 1:1

Roter Stern Belgrad jedenfalls war auch an diesem Abend alles andere als eine unüberwindbare Hürde. YB fehlte es vor der Pause nicht am Willen, aber an Präzision, Schwung, Kreativität. Der auffällige Nicolas Ngamaleu mit zwei starken Antritten sowie Jean-Pierre Nsame sorgten immerhin dafür, dass drei der vier Belgrader Verteidiger schon nach einer halben Stunde für teilweise grobe Fouls verwarnt worden waren. Daraus ergaben sich vielversprechende Freistosssituationen, und man wünschte sich für die Young Boys, dass sie Standardexperte Sulejmani sowie Kopfballspezialist Hoarau kurz hätten einwechseln können.

Nach 65 Minuten kommen die beiden. Und YB belagert in der Schlussphase das Tor der Belgrader. Fassnacht verpasst das 1:1 knapp, eine Flanke nach der anderen segelt in den Strafraum, in der 82. Minute gelingt YB der Ausgleich. Saidy Jankos Schuss fälscht El Fardou Ben Nabouhane mit dem Kopf ins eigene Tor ab, wieder fehlt den Young Boys bloss ein Treffer. Nsames Schuss pariert Borjan zu Beginn der Nachspielzeit stark, dann steht Sulejmani bereit zum Eckball, findet aber Hoarau nicht. In der letzten Minute darf Sulejmani zum Freistoss antreten, wieder wehren sich die Belgrader erfolgreich, bald ist das Spiel zu Ende. «Auf Wiedersehen» schreit das Publikum mit Inbrunst. Für YB geht die europäische Reise in der Europa League weiter.

Roter Stern Belgrad - Young Boys 1:1 (0:0)

50'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Taylor (ENG).

Tore: 60. Vukanovic 1:0. 82. Ben (Eigentor).

Roter Stern Belgrad: Borjan; Gobeljic, Milunovic, Degenek, Rodic; Cañas, Jovancic; Mateo Garcia (69. Ben), Marin, Vukanovic (82. Ivanic); Boakye (Tomané).

Young Boys: Von Ballmoos; Sörensen, Lustenberger, Zesiger (51. Fassnacht); Janko, Sierro (66. Sulejmani), Aebischer, Lotomba; Assalé (66. Hoarau), Moumi Ngamaleu; Nsame.

Bemerkungen: Young Boys ohne Spielmann, Lauper, Martins und Camara (alle verletzt). Roter Stern Belgrad ohne Babic und Jovicic (beide verletzt). 96. Gelb-Rote Karte Tomané. Verwarnungen: 18. Milunovic (Foul). 21. Degenek (Foul). 32. Gobeljic (Foul). 36. Zesiger (Foul). 79. Tomané (Foul). 96. Jovancic (Unsportlichkeit).