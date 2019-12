So macht die Champions League keinen Sinn mehr

So etwas Ähnliches wie Spannung kommt so höchstens noch dort auf, wo gleich drei Clubs aus den grossen Ligen in eine Gruppe gelost werden. Oder wo sich ein eher kleiner Verein aus einer grossen Liga den Platz in der Champions League ergattert. So, wie Bergamo oder Lille.

Grundsätzlich aber gilt: Die Gruppenphase der Champions League in ihrer jetzigen Form kann getrost abgeschafft werden. Sie ist für die Grossen ein reines Warmlaufen. Für neutrale Beobachter ist sie stinklangweilig. Und für die kleineren Ligen schafft sie nur Probleme. Weil ihre Vertreter zwar im Vergleich mit den Top-Clubs mit Brosamen abgespiesen werden. Weil die Prämien aber trotzdem immer noch so hoch sind, dass sich Vereine in den nationalen Ligen eine Vormachtstellung erkaufen können.

Gibt es bald Auf- und Absteiger?

Es gäbe eine Möglichkeit, die Monotonie zu durchbrechen: eine solidarische Verteilung der Milliarden, die mit der Champions League eingenommen werden. Aber das werden die Grossclubs nie zulassen. Viel wahrscheinlicher ist ein neuer Modus mit drei europäischen Ligen, in denen es Auf- und Absteiger geben wird.

Die Kleinen werden sich dann bloss noch draussen an den Schaufenstern die Nasen plattdrücken können. Und sich über all das Geld und all den Pomp drinnen in der Elite-Klasse wundern.