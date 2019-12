Salah und sein unmöglicher Lieblingswinkel

Vom Fehler profitiert Mohamed Salah. Dieser luchst den Salzburgern den Ball ab und zieht fast bis zur Grundlinie. Doch er flankt den Ball nicht etwa in den Strafraum, sondern schiesst – mit seinem schwächeren rechten Fuss – aus spitzestem Winkel direkt ins Tor zum 2:o. In den sozialen Medien erhält er dafür nicht nur von den eigenen Anhängern Beifall: «Sogar als gegnerischer Fan kann man nur applaudieren.» Ein anderer User auf Twitter kommentiert: «Das ist unglaublich.» Und so mancher kommt auch ins Grübeln.

HOW ? Indeed, calculating how Salah scored from such a tight angle like... pic.twitter.com/CqTMESrTYl

— Just introduce me as...???????????? ??????????????????? ???? ???????? (@D0ntGetItTwiStd) 10. Dezember 2019